Etienne Daho malade et hospitalisé : un concert annulé

Dur week-end pour le populaire chanteur Etienne Daho. Alors qu'il était en province pour donner des concerts, l'artiste de 63 ans a pu se produire samedi 14 décembre mais pas le lendemain en raison d'un état de santé suffisamment inquiétant pour nécessiter une hospitalisation...

Après un concert qui s'était déroulé comme si de rien n'était à Roubaix, dans le Nord, Etienne Daho devait se produire par la suite à Anzin, près de Lille. Malheureusement, le show a été annulé à la dernière minute. "Étienne Daho est tombé malade ce week-end. Il a pu assurer le show d'hier mais il est dans l'incapacité de se présenter au public d'Anzin ce soir", a indiqué Décibels productions dans un communiqué repris par le site de La Voix du Nord. Toutefois, que les fans du chanteur se rassurent, tout n'est pas perdu ! "Nous étudions la possibilité d'un report en janvier", a tenu à préciser la production du concert.

Nos confrères affirment que même s'il a pu se produire à Roubaix, dans la salle complète du Colisée, Etienne Daho n'était déjà pas "très en forme lors de son concert", à tel point qu'il a été hospitalisé vers 4 heures du matin, "et même rapatrié très vite sur Paris". Pour l'heure, on ne sait pas encore de quoi il souffre. Il s'agirait donc d'apporter rapidement des précisions, Etienne Daho ayant déjà très mal vécu par le passé les pires rumeurs le concernant... La Voix du Nord ajoute que l'interprète des tubes Week-end à Rome, Tombé pour la France ou encore Le premier jour "a déroulé son concert de façon totalement habituelle dans une ambiance très chaude et assurant plusieurs rappels". Un vrai pro !

Etienne Daho, dont le dernier album intitulé Blitz et certifié or est sorti il y a déjà deux ans, doit normalement poursuivre sa tournée dans toute la France. Ainsi, le chanteur doit notamment se produire à Chambéry le 21 décembre, à la salle Pleyel à Paris le 23 décembre et dans la mythique salle de l'Olympia le 25 janvier.

