Euro 2021 - Ciro Immobile : 7 ans d'amour avec sa femme Jessica Melena, une vraie bombe

L'équipe d'Italie est toujours l'une des plus attendues lorsqu'une compétition de football a lieu. Vainqueurs de 4 Coupe du monde et d'un championnat d'Europe, la squadra azzura comme on l'appelle en Italie n'est jamais bien loin du podium. Cette année encore, la sélection italienne devrait faire partie des acteurs majeurs de l'Euro 2021, surtout avec un avant-centre de la trempe de Ciro Immobile en attaque. Le beau blond de 31 ans n'en finit plus de marquer, que ce soit avec la sélection ou avec son club de la Lazio Rome. Si tout se passe à merveille sur le terrain, la vie de famille du joueur n'est pas en reste ! Marié à la sublime Jessica Malena, le sportif est un homme comblé, père de trois enfants, Giorgia, Michela et Mattia.

La petite famille est vite devenue une attraction sur les réseaux sociaux et Jessica n'hésite pas à partager de très amusants moments de vie sur son compte Instagram où elle possède 950 000 abonnés. Ciro Immobile, comme beaucoup d'hommes de son âge, est un accro des jeux vidéos et quand il passe trop de temps devant l'écran, au grand dam de sa chérie, cette dernière n'hésite pas à venir l'embêter. La belle italienne de 30 ans a posté la vidéo de cet échange très rigolo même si son mari n'a pas l'air très content d'être dérangé pendant son match.