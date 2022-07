Eva Darlan victime d'inceste : son récit glaçant sur son père et ses frères

Ce jeudi 21 juillet, la chaîne France 3 diffusera les trois derniers épisodes de la mini-série Réunions avec Laetitia Milot et Loup-Denis Elion. Un programme passionnant, dans lequel Eva Darlan tient également un rôle. Cette dernière est une figure incontournable de la télévision, du cinéma mais aussi du théâtre. On a pu la voir dans de nombreux succès comme Enfin veuve avec Michèle Laroque, Soigne ta droite de Jean-Luc Godard, la série Palace... L'actrice de 73 ans possède une très jolie carrière.

Un succès qui n'efface pas pour autant ses blessures du passé. Car la vie d'Eva Darlan n'a pas toujours été rose. Notamment durant son enfance. Des vérités gardées trop longtemps secrètes, qu'elle a finalement décidé de révéler au grand jour en 2013 à travers un ouvrage intitulé Crue et nue. Des révélations glaçantes, qui font surface dès le premier chapitre, lorsqu'elle évoque la relation qu'entretenait son père avec son corps de petite fille.

"Mon père me sexualisait et depuis mon enfance commentait mon corps. (...) C'était un paysan auvergnat, un tyran domestique", pouvait-on lire dans les colonnes France Dimanche. Elle évoque aussi "ces attouchements qu'il prétendait être des câlins"." 'Viens sur mes genoux, viens mettre tes mains là, entre mes cuisses'... Je ne voulais pas. Et les rapports incestuels deviennent incestueux" ajoutait-elle. Un récit glaçant.

"J'ai peur des hommes"

Ses deux frères ont également abusé d'elle. "J'ai compris pourquoi ils ne purent jamais me regarder dans les yeux...Toutes les nuits, je voyais deux personnages effrayants, deux hommes très méchants. (...) J'ai passé toutes mes nuits au-dessus de mon corps (...) à regarder ce qui se passait en bas", témoignait l'actrice.

Des traumatismes qui l'ont logiquement amenée à se méfier des hommes par la suite. Mais malheureusement, les violences se sont prolongées. "Au fond, j'ai peur (des hommes). Mon premier mari (Lino Messina, ndlr) m'a piqué tout mon argent. Quand j'étais au fond du gouffre, j'ai rencontré le chevalier blanc. Le lendemain du mariage, il ne m'adressait plus la parole et s'est révélé être un pervers narcissique. Il m'a trompée outrageusement et a fini par me frapper. En fait, je n'ai jamais été aimée".

Heureusement qu'elle peut compter sur ses deux filles Lou et Eugénie pour voir le verre à moitié plein et aller de l'avant. "Les plus beaux moments de ma vie, je les ai connus avec mes filles" a-t-elle déjà déclaré.