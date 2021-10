Eva Darlan trompée et battue par son ex-mari : "J'ai découvert un véritable réseau de maîtresses"

On l'a vue défiler, le 23 novembre 2019, lors de la marche organisée par le collectif NousToutes. Elle a foulé les pavés parisiens, de la place de l'Opéra jusqu'à la place de la Nation, aux côtés d'Alexandra Lamy, de Marilou Berry ou Julie Gayet. Et pour cause, Eva Darlan fait partie de la très longue liste des femmes victimes de violences conjugales. Dans son livre Crue et nue, le manifeste de mon corps, sorti en 2013 aux éditions Jean-Claude Gawsewitch, la comédienne évoquait déjà en partie ce chapitre affligeant de son existence.

J'avais affaire à un pervers narcissique, un fou

Eva Darlan a été sous l'emprise d'un homme pendant 8 ans. Alors qu'elle venait d'enchaîner les pépins, notamment un divorce et des soucis immobiliers, l'actrice a rencontré un inconnu qui s'est présenté à elle "comme un chevalier blanc". L'illusion était telle qu'au bout de six mois de relation, elle a accepté de l'épouser... jusqu'à ce qu'elle découvre son vrai visage, dès le lendemain de la cérémonie de mariage. "Nous vivions dans une maison au fond d'une impasse à Bourg-la-Reine dont il ne payait pas le loyer, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Gala. Il a fallu qu'arrivent les coups et la découverte d'un véritable réseau de maîtresses pour que je comprenne que j'avais affaire à un pervers narcissique, un fou... J'ai fait mes valises."

J'étais suivie, sous médicaments, à deux doigts de l'hospitalisation

Ce sujet est, tristement, toujours d'actualité. Et puisque son récit en inspirait plus d'une, Eva Darlan a tiré de son ouvrage un spectacle, du même nom, qu'elle a joué pendant sept ans à Paris, en province et même à l'étranger. "J'étais suivie, sous médicaments, à deux doigts de l'hospitalisation. Je me disais que ma fille ne méritait pas d'avoir une mère comme moi", poursuivait l'ancien agent secret. Quand à son bourreau, il a été condamné après des mois de procédure à la peine ridicule de trois mois de prison avec sursis et 1500€ d'amende. "C'est peu, avouait la comédienne. Mais j'ai été reconnue comme victime..."

Retrouvez Eva Darlan dans le téléfilm "Meurtre à Lille", le 9 octobre 2021 sur France 3.