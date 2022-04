Eve Angeli bientôt maman ? Elle pense à adopter : "J'ai passé la quarantaine..." (EXCLU)

Des projets, elle en a plein la tête ! Eve Angeli travaille actuellement sur un nouvel album, qu'elle produit en indépendance totale en collaboration avec ses fans via la plateforme Ulule, intitulé Je Sème. Et si ce nouvel opus est annoncé comme celui qui glorifie l'amour et la paix, les dix titres qui le composeront ne sont pas les seuls à trotter à l'esprit de l'artiste. Depuis de nombreuses années, la chanteuse originaire de Sète ressent l'envie de devenir maman... et attend patiemment que Dame Nature décide de lui accorder cette joie.

Bien sûr, Eve Angeli considère à juste titre qu'elle a déjà commencé à fonder une famille. Mariée à un mystérieux inconnu, maman d'un petit chien baptisé Lenny, la marraine de l'association Défense de l'animal rêve toutefois de porter la vie... ou au moins d'élever un enfant ! "C'est la nature qui doit s'en charger et pour l'instant j'ai passé la quarantaine et ce n'est pas aussi évident que ce que j'espérais, explique-t-elle à Purepeople. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Et finalement je me dis que l'adoption serait une des alternatives. Il y a des délais pour tout."

Je n'ai pas encore commencé la procédure d'adoption

Après tout, elle songe à l'adoption depuis qu'elle est enfant. Récalcitrante à l'idée de passer par la case hôpital ou une quelconque clinique spécialisée en fertilité, Eve Angeli espère convaincre son époux avant de remplir les dossiers nécessaires. "L'adoption c'est ce que j'ai en moi depuis que je suis toute petite, soulève-t-elle. J'ai toujours dit que j'adopterai un enfant. Après je ne suis pas seule, on est deux dans un couple et mon mari actuellement préfèrerait un enfant 'biologiquement à nous deux'. Donc je suis encore dans l'espoir de me dire que ça peut arriver du jour au lendemain, tel un miracle. Je n'ai pas encore commencé la procédure d'adoption mais plus ça va et plus je me dis qu'il ne faut plus tarder. Tout prend du temps."

Eve Angeli s'est mariée en secret à un homme, tout aussi secret, à la fin de l'année 2019. Belle-maman des deux filles de son époux, elle espère aujourd'hui avoir la chance et le bonheur de voir grandir un enfant à la maison. C'est effectivement tout ce qu'on lui souhaite, qu'importe l'art et la manière...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.