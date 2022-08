Eve Angeli victime d'un accident de la route, sa maman présente dans le véhicule

J'ai horreur du temps qui passe

Eve Angeli se faisait pourtant une joie de chanter ses grands classiques, le samedi 6 août 2022, sur les planches installées sur la place du champ de bataille, au Castellet, dans le département du Var - célébrant, au passage, plus de 20 ans de carrière ! L'artiste de 41 ans a eu l'occasion de donner de la voix, en public, alors qu'elle a été privée de travail pendant de longs mois, à cause de la pandémie de Covid-19. "J'ai horreur du temps qui passe, confiait-elle récemment à Purepeople. Donc me voir il y a vingt et un ans et me voir aujourd'hui c'est une horreur ! Je vois tous mes défauts. Je préfère vivre dans le présent et ne pas trop me rappeler de qui j'étais. Une vie, c'est fait pour évoluer, se transformer et s'épanouir. Je préfère ne pas trop me voir dans le passé ni trop me projeter dans le futur." Voilà qu'elle remercie le ciel d'avoir l'occasion de voir, à nouveau, l'horloge qui tourne...