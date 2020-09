Eve Angeli : Nouvelle coupe de cheveux pour ses 40 ans

Eve Angeli n'avait plus eu de frange depuis ses 19 ans. Elle a attendu d'en avoir 40 pour s'en refaire une. La chanteuse a confié son visage à son ami et coiffeur attitré et présente son nouveau look à ses fans.

Privée de concert à cause du confinement décrété contre le Covid-19, Eve Angeli a depuis retrouvé les plaisirs de la scène. La star récemment mariée s'est produite à Lapugnoy, dans le Pas-de-Calais, le samedi 5 septembre dernier, et elle a invité ses fans à assister à son prochain spectacle, le 9 octobre à Redessan, dans le Gard. Eve Angeli y interprétera ses plus grands tubes, bien qu'elle ait envie d'oublier ceux de sa collaboration zouk avec Francky Vincent.

