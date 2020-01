Évelyne Dhéliat revient sur son combat contre le cancer : "Je reste vigilante"

Visage incontournable de TF1, Évelyne Dhéliat s'invite chez les Français tous les soirs depuis près de vingt-huit ans. Aujourd'hui âgée de 71 ans, la belle animatrice est plus pétillante que jamais. Pourtant, elle est passée par des moments très compliqués. En 2012, le verdict tombe : elle est atteinte d'un cancer du sein. Pendant plusieurs mois, Évelyne Dhéliat se bat contre cette maladie et subit une intervention chirurgicale. Désormais guérie, la célèbre présentatrice météo a accepté de revenir sur cette épreuve dans le magazine Gala.

Éternelle combattante optimiste, Évelyne Dhéliat a pourtant retenu la leçon. Depuis qu'elle a été touchée par ce fléau qu'est le cancer, elle est sur ses gardes : "Je reste vigilante, je fais tous mes contrôles. La vie continue. C'est très important. Je veille sur tout, mais je ne m'écoute pas. J'avance", déclare-t-elle à la journaliste Catherine Ceylac.

Fort heureusement, pour traverser cette douloureuse étape de sa vie, la pimpante animatrice n'était pas seule : "Pendant ce combat, j'ai été très entourée par ma famille, mes amis et je l'ai pris à bras-le-corps. Je savais que j'étais entre de bonnes mains pour me soigner et, surtout, j'ai très vite repris le travail", explique-t-elle.

En effet, à peine opérée, Évelyne Dhéliat était déjà de retour sur nos petits écrans, pour faire la pluie et le beau temps. Même si elle est restée discrète sur sa maladie, les téléspectateurs se sont pourtant vite rendu compte que quelque chose clochait. Certains pensaient que l'animatrice portait une perruque, d'autres lui trouvaient un air fatigué, à juste titre... Pourtant, il n'a jamais été question pour la présentatrice météo de s'éloigner des caméras. "Cette épreuve ne m'a pas fragilisée. Et le travail m'a apporté du bien-être. Le travail, c'est la vie et le signe qu'elle continue. Cette épreuve a été une parenthèse, pas une coupure", assure Évelyne Dhéliat.

Encore aujourd'hui, malgré les années, l'animatrice se sent plus en forme que jamais et semble toujours autant passionnée par son métier : "Je continue tant que le public et mes patrons m'y autoriseront", affirme-t-elle. Une bonne nouvelle pour ses nombreux fans !