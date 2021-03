Évelyne Leclercq acide vis-à-vis de ses ex : "Une collection de tocards !"

Les couples, elle les a formés à la pelle. 42 mariages et 39 bébés, précisément, pendant le temps de la diffusion de l'émission Tournez Manège - l'ancêtre télévisuel de l'application Tinder. Et encore sans doute plus après. En revanche, de son côté, l'ancienne présentatrice Evelyne Leclercq n'est pas une amoureuse de l'amour. Sa liberté, elle ne la briserait pour rien au monde. "Je suis quelqu'un d'assez solitaire, a-t-elle expliqué dans l'émission Les docs du week-end, sur TF1. Je n'aime pas les horaires, c'est pourquoi je n'ai jamais vécu en couple, même en étant mariée. Parce que moi, un mari qui rentre à midi pour déjeuner ou le soir pour dîner, je ne pourrais pas. Je suis assez bohème en fait."

Une collection de tocards

Evelyne Leclercq a pourtant été mariée à deux reprises. Elle a épousé Jacques Olive, animateur à Radio-Nice, en octobre 1972. Puis en septembre 1983, c'est au bras de Richard Rocard qu'elle s'est avancée vers l'autel. Maman d'une fille - Céline - de 48 ans, grand-mère, elle a eu des mots peu tendres à l'encontre de ses anciens partenaires. "Une collection de tocards, et tant pis pour ceux qui regardent la télévision aujourd'hui." Le ton est donné.

Aujourd'hui, Evelyne Leclercq a 69 ans. Échaudée par la manière dont elle avait été écartée de la télévision, elle adopte un virage à 180° - comme l'avait fait Fabienne Egal, sa collègue de Tournez Manège, qui s'est tournée vers l'humanitaire avec un projet d'alphabétisation en Afrique de l'Ouest. Avide de nouvelles expériences, l'ex speakrine se consacre à sa passion pour le théâtre et a monté, avec Sophie Darrel et Danièle Gilbert la pièce Les Trois Glorieuses, dont la tournée 2020 a été freinée par la pandémie de Covid-19. "La routine, quel malheur, conclut-elle. Routine, retraite, ça, ce sont des mots que je ne peux pas employer. Ils ne font pas du tout partie de mon vocabulaire..."