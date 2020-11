Ewan Mcgregor divorcé : il a brisé 2 mariages pour une actrice bien plus jeune que lui

Ce lundi 16 novembre 2020, TMC poursuit la diffusion de la trilogie avec Star Wars Episode III : la revanche des Siths. Ewan McGregor y interprète la version jeune d'Obi-Wan Kenobi. L'occasion pour nous de revenir sur sa vie, notamment sa rencontre avec Mary Elizabeth Winstead, sa compagne. Les deux acteurs sont tombés amoureux sur le tournage de la saison 3 de Fargo, en 2017. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les tourtereaux étaient déjà mariés, chacun de leur côté.

L'acteur emblématique de Trainspotting s'est séparé en 2017 de son épouse, Eve Mavrakis (54 ans), après vingt-deux années de mariage. Ironie du sort, eux aussi s'étaient rencontrés sur un plateau de tournage : celui de Kavanagh QC. Mariés depuis 1995, ils avaient accueilli quatre filles ensemble : Clara (23 ans), Jayman (18 ans), Esther (17 ans) et Anouk (8 ans).

Peu de temps après leur séparation, il avait été photographié en train d'embrasser Mary Elizabeth Winstead."Je me sens mieux, plus heureux, c'est ça la vérité", avait-il même confié à Men's Journal. Une indépendance qui a un coût. 15 000 dollars mensuels de pension alimentaire, 35 000 dollars mensuels pour subvenir au baisse de niveau de vie de son ex-femme, la moitié des royalties qu'il touche de produits dérivés de films comme Star Wars, Moulin Rouge ou Trainspotting, une propriété à 6,62 millions, cinq véhicules et enfin, plus de 500 000 dollars en cash.

De son côté, Mary Elizabeth Winstead était également mariée, au producteur Riley Stearns. Elle l'avait rencontré lors d'une croisière alors qu'elle n'avait que 18 ans. Ils s'étaient mariés en 2010. Eux aussi ont annoncé leur séparation en 2017.

Depuis, Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead coulent de jours heureux. Même si leur romance ne plaît pas aux filles d'Ewan...