Ewan McGregor : Son divorce avec Eve Mavrakis va lui coûter très TRÈS cher

Son histoire avec Eve Mavrakis est enfin terminée. Mais Ewan McGregor y a laissé des plumes. Ou plutôt des tas et des tas de billets. Le divorce a été prononcé officiellement au mois de juin 2020 après vingt-deux ans de relation. Cela faisait plus de deux ans que les ex tentaient de s'entendre sur les conditions de cette rupture. Résultat des courses : la productrice va toucher la moitié des royalties de son époux liés aux préquels des films Star Wars ainsi que des sommes liées à tous les projets sur lesquels son ex a travaillé durant leur union.

Autant dire que la perte est énorme pour Ewan McGregor. Le comédien a tourné dans trois épisodes de la saga Star Wars, dans lesquels il a incarné le jeune Obi-Wan Kenobi. Alors qu'il était encore marié à Eve Mavrakis, il a également rejoint le cast de succès immenses comme Moulin Rouge ou Anges et démons - adaptation cinématographique du roman de Dan Brown. S'ajoute à ça une propriété à 6,62 millions de dollars située à Los Angeles, tous ses bijoux, certains comptes en banque, cinq véhicules et 501 704 dollars en cash pour égaliser la moitié de chacun.

De son côté, l'Ecossais de 49 ans n'est pas non plus bredouille. Il conserve trente voitures - rien que ça ! - mais devra verser 14 934 dollars à Eve Mavrakis tous les mois pour l'aider à éduquer leurs quatre enfants - Clara, Esther, Jamyan et la petite dernière Anouk - ainsi que 35 868 dollars mensuels de pension alimentaire. Une somme qui grossira encore un peu plus s'il gagne subitement plus d'argent que d'habitude. S'il doit vivre d'amour et d'eau fraîche, le comédien le pourra. Séparé de son ex-femme depuis le mois de janvier 2018, il a succombé aux charmes de sa partenaire dans la série Fargo, Mary Elisabeth Winstead. Tout le monde ne voit peut-être pas leur relation d'un bon oeil... mais c'est déjà ça.