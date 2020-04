Ewan McGregor tombe en panne en pleine autoroute avec sa fille de 9 ans

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Ewan McGregor s'est tout de même entêté à prendre l'air, au volant de son buggy unique. L'acteur est tombé en panne en pleine autoroute...

En France, les achats de première nécessité, les consultations de santé, les déplacements à motif familial et ceux liés à l'activité physique (dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile) sont les exceptions du décret de confinement. Ewan McGregor, lui, souhaitait simplement respirer de l'air frais et rouler sous le soleil de Los Angeles. Le 31 mars dernier, l'acteur de 49 ans a été surpris au volant de sa Volkswagen Westfalia Camper customisé. Il était accompagné de sa fille Anouk (9 ans), sa petite dernière née de son mariage passé avec la Française Eve Mavrakis.

Malheureusement, la sortie père-fille a mal tourné ! Ewan McGregor est tombé en panne en pleine autoroute, sur la Pacific Coast Highway. Le héros de la saga Star Wars (dans laquelle il interprète Obi-Wan Kenobi) est descendu du véhicule et l'a poussé jusqu'à quitter les voies et atteindre un espace terreux sur le côté. Ewan McGregor a provoqué un petit ralentissement de la circulation et fait parler ses talents de mécanicien, en portant son attention sur la roue avant-gauche.

En 2019, Ewan McGregor était à l'affiche de Stephen King's Doctor Sleep et Star Wars : L'Ascension de Skywalker, respectivement sortis en salles les 30 octobre et 18 décembre.

Cette année, il s'est mis en scène dans Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, avec Margot Robbie (sorti le 5 février 2020).