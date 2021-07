Fabienne Amiach privée d'adieux sur France 3 : elle déplore une "déshumanisation"

Le 29 juin 2021, Fabienne Amiach a présenté son tout dernier bulletin météo sur France 3, après 32 ans passés à parler de la pluie et du beau temps. Pour l'occasion, la présentatrice avait eu l'opportunité d'adresser un petit mot aux téléspectateurs, avant d'être rejoint en plateau par ses collègues, venus avec deux magnifiques bouquets de fleurs. Malheureusement, l'émouvant moment fut brutalement écourté par la chaîne qui a décidé de lancer une page de publicité avant la conclusion de Fabienne Amiach. Chose qui avait beaucoup agacé sur les réseaux sociaux.

Un départ gâché qui n'a finalement fait que consolider son envie de changer de voie. "J'avoue qu'avec le temps, le travail s'est déshumanisé, je ne trouvais plus cet esprit de famille", a reconnu Fabienne Amiach dans les pages du magazine Télé 7 jours, paru ce 19 juillet. Et de poursuivre en évoquant l'interruption de ses adieux : "Je ne m'en suis pas rendu compte, j'étais tellement émue. Chloé Nabédian, Nathalie Rihouet et Myriam Seurat étaient en plateau. Un grand moment d'émotion dont les téléspectateurs ont été privés, car il fallait passer le sponsor. Cela reflète bien la déshumanisation dont je parlais et que je déplore".

Fabienne Amiach a désormais le regard tourné vers l'avenir. Et à 62 ans, la présentatrice ne manque pas d'ambition entre ses désirs de voyage mais aussi de comédie. "J'ai eu envie d'arrêter et de commencer une nouvelle vie. Visiter la France. J'ai le temps : mes deux garçons sont grands 23 et 28 ans. (...) J'ai fait le conservatoire et rêve de tourner dans Plus belle la vie. Et si la situation sanitaire le permet, j'ai un projet au théâtre pour septembre avec un ami".