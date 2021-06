Fabienne Amiach quitte France 3 : les adieux de la présentatrice météo brutalement écourtés

Les équipes de France 3 ne l'ont pas joué fine mardi 29 juin 2021. Ce soir-là, Fabienne Amiach a tiré sa révérence après avoir officié sur la chaîne durant 32 belles années. À la fin de son dernier bulletin, la présentatrice météo a pris soin d'adresser de derniers mots aux téléspectateurs, non sans mal. En effet, bouleversée, Fabienne Amiach a peiné à s'exprimer.

"Pour moi, c'est fini, je pars. Voilà, c'est fini, je pars", a-t-elle déclaré à l'antenne, au bord des larmes. Et d'ajouter : "Je suis trop émue... Je pars et c'est tellement émouvant". Fabienne Amiach s'est accompagnée pour l'occasion d'un message apparaissant dans le fond et reprenant ses adieux. "Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Après 32 années, je pars vers un horizon nouveau", était-il écrit.

La Miss Météo a par la suite reçu une belle surprise de ses collègues, lesquels sont venus la rejoindre sur le plateau pour lui offrir deux magnifiques bouquets de fleurs. Un geste qui a encore davantage touché la jolie blonde. "Tu n'allais pas passer cette épreuve sans nous ! On est là pour toi. On voulait t'accompagner avec les téléspectateurs pour ce moment si particulier et si émouvant. On est toutes très émues avec les techniciens. On voulait juste te dire que tu vas nous manquer, ta bienveillance et tes états de rire", a déclaré l'une de ses consoeurs. Et puis, soudainement, avant même que Fabienne Amiach n'ait le temps de réagir et délivrer une conclusion à cette séquence, la chaîne a décidé de lancer la page de publicité...

Un geste qui a beaucoup énervé les internautes. "Honte au chef d'antenne qui a coupé le message d'aurevoir de ses collègues", "Dernier bulletin météo de Fabienne Amiach après 32 ans et France 3 n'a même pas la correction de la laisser dire au revoir correctement. Vous savez déborder quand vous voulez !", "32 ans de présence de Fabienne Amiach ne valent pas plus d'une minute de direct. Ils ont coupé ses adieux, pour la pub. On est peu de choses...", "Belle preuve preuve d'humanisme traduisant la considération que l'entreprise porte à ses salariés !!", se sont-ils insurgés sur Twitter.