Fabienne Carat : Agile en bikini, l'actrice surprend ses fans

Cet été encore, les stars partagent sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Fabienne Carat se prête elle aussi au jeu. Inspirée par Shy'm, l'héroïne de la série Plus belle la vie pose en bikini et révèle ses talents cachés d'acrobate...

Fabienne Carat compte plus de 230 000 abonnés sur Instagram, qui ont suivi son été rythmé par sa participation au Festival d'Avignon avec son one-woman show à Avignon, de longues journées de tournage et sa participation à Fort Boyard. Malgré un agenda chargé, l'actrice de 39 ans a trouvé le temps de se reposer un peu.

Elle s'y emploie en maillot deux-pièces, accrochée à un pommier.