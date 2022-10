Fabienne Carat comblée avec son compagnon Alain et sa fille Céleste : images d'un beau dimanche en famille

Devenue maman pour la première fois le 6 décembre 2021, l'actrice de Plus belle la vie (le dernier épisode sera diffusé le 18 novembre 2022) est séparée du papa dont elle n'a jamais révélé l'identité. Triste, elle avait confié dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs : "C'est dur en fait, c'est une honte de ne pas pouvoir dire qui est le père, de se dire que lui ne veut pas de cet enfant. C'est honteux."

Heureusement, la roue a tourné pour l'actrice qui a rapidement retrouvé l'amour dans les bras d'Alain Attard, déjà papa de deux enfants de 9 et 12 ans. "[Il] a même gardé parfois Céleste, secondé soit par la soeur de Fabienne, Carole (décoratrice vue dans Maison à vendre), soit par les parents de Fabienne", avait récemment fait savoir nos confrères de Télé Star.

Installée avec Alain à Pérols, non loin de Montpellier (elle partage sa vie entre le Sud et Paris), la comédienne qui a fait sa première apparition dans La Vérité Si Je Mens en 2001 semble parfaitement épanouie dans cette grande famille recomposée. C'est l'homme qui travaille comme barbier qui aurait fait le premier pas en lui envoyant un message privé sur les réseaux sociaux. Après un long échange, l'actrice a décidé de rencontrer son audacieux prétendant. D'abord amis, ils ont fini par se mettre en couple et coulent désormais des jours heureux.