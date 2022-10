Fabienne Carat : Sa fille Céleste proche de son compagnon Alain, tendre photo pour une occasion spéciale

La vie de Fabienne Carat a pris un autre sens le 6 décembre 2021. Ce jour-là, l'ancienne actrice de Plus belle la vie - qui fera son grand retour au Mistral avant la fin de la série, le 18 novembre 2022 - a accueilli son premier enfant. Une petite fille qu'elle prénommée Céleste. Bien que séparée du papa (dont l'identité n'est pas connue), elle n'a cessé de croire en l'amour et a bien fait puisqu'actuellement, son coeur bat pour Alain, révélé dans Mariés au premier regard (en 2021). Un beau-papa très impliqué comme les internautes ont pu le voir en story Instagram.

Cette journée est particulière pour Fabienne Carat. Aujourd'hui, sa petite Céleste fête ses 10 mois de vie. Pour l'occasion, son compagnon Alain a souhaité la mettre à l'honneur dans sa story en postant une adorable photo. On peut voir l'ancien candidat de télé-réalité porter la petite fille dans les bras, avec la bouche grand ouverte pour imiter Céleste qui semble ravie de ce moment. Elle a les mains posées sur les joues de son "beau-père" et son visage est caché par un émoji représentant des coeurs, afin de la préserver. Un instant de bonheur à consommer sans modération. En fond sonore, l'ancien époux de Cécile a choisi le titre Beau-Papa de Vianney. Une chanson qui correspond parfaitement à la situation. Car en effet, même s'il n'est pas son papa biologique, Alain la considère comme sa propre fille.

Ses fans l'auront donc compris, si ce n'était pas déjà le cas, Fabienne Carat est une femme heureuse et amoureuse. "Les plus beaux cadeaux sont ceux que t'offrent la vie, avec ceux qui choisissent ton âme et ceux qui se reconnaissent en un regard. Parfois le destin se joue de nous, le bonheur arrive puis repart puis revient... encore plus grand et quand on ne l'attend plus. En tous cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand on est enfin prêt à l'accueillir", écrivait-elle fin août sur Instagram. Une belle déclaration pour l'homme qu'elle aime.

C'est début août que les tourtereaux ont officialisé leur divine idylle. Depuis, ils ne se privent plus de partager des moments privilégiés.