Stéphane Henon de nouveau en couple ? Nouvelle apparition remarquée et première réaction

Stéphane Henon n'a bien entendu pas répondu à la question, pour le plus grand malheur des plus curieux. Peut-être lèvera-t-il un jour le voile sur cette relation.

Mais officiellement, l'ancien partenaire de jeu de Fabienne Carat n'est pas célibataire. Aux dernières nouvelles, il était en couple avec Sacha Tarantovitch, qu'il avait rencontrée sur le plateau de Plus belle la vie. Ils avaient officialisé leur relation en juin 2021 et avait par la suite dévoilé de nombreuses photos de couple. Mais depuis un bon moment, le duo ne s'affiche plus ensemble et ne se suit plus sur les réseaux sociaux, laissant donc penser que leur idylle est terminée. Mais ni Stéphane Henon ni la charmante blonde ne se sont exprimés sur le sujet.