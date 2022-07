Stéphane Henon séparé de Sacha Tarantovich ? Il s'affiche auprès d'une autre, une séduisante brunette

D'autres se sont plutôt étonnés de constater qu'il s'affichait auprès d'une autre car, aux dernières nouvelles, Stéphane Henon était en couple avec Sacha Tarantovich. Après l'avoir rencontré sur le tournage de Plus belle la vie, il avait officialisé leur relation en juin 2021, multipliant pas la suite des clichés de leur duo sur Instagram. A travers des interviews, la jolie blonde de 37 ans racontait de son côté à quel point ils étaient heureux ensemble. "Il m'apporte toujours beaucoup de soutien. On se comprend l'un et l'autre sans même se parler. Nous essayons de passer tout notre temps libre ensemble", expliquait-elle. Elle confiait même son rêve de devenir maman un jour.

L'avenir semblait donc radieux pour le couple mais au mois de février dernier, des rumeurs de rupture ont commencé à circuler. Et pour cause, il a été remarqué qu'ils avaient arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux. Qui plus est, plus aucune marque d'attention n'a été partagée publiquement. Ni Stéphane Henon ni Sacha Tarantovich ne s'est toutefois déjà exprimé sur le sujet.