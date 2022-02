PBLV : Stéphane Hénon et Sacha Tarantovich séparés ? Un curieux indice sème le doute

L'amour, ça ne s'explique pas. Et c'est bien la raison pour laquelle Stéphane Hénon et Sacha Tarantovich se sont laissés aller à officialiser leur relation sur les réseaux sociaux en juin dernier. Une petite photo d'eux très proches aura suffi à traduire l'essentiel : les comédiens se sont bien trouvés sur le tournage de Plus belle la vie et une longue route ensemble leur ouvre les bras. Cependant, l'avenir qui s'annonçait radieux semble s'être assombri. Le couple qui s'affichait régulièrement sur Instagram a bien ralenti le rythme des publications. Autre détail et pas des moindres : ils ne se suivent plus sur le réseau social !

Si cela ne confirme en rien une rupture, il est légitime de se poser la question. A l'approche de la Saint-Valentin, célèbre fête des amoureux, Sacha Tarantovich a lancé un concours pour lequel elle fait gagner une photo dédicacée de sa part et une séance maquillage réalisée par l'un de ses amis aux trois gagnants. Point de Stéphane Hénon à l'horizon, pas même un petit clin d'oeil ! De quoi susciter les interrogations...

Depuis le 28 juin, Stéphane Hénon et Sacha Tarantovich se clamaient haut et fort leur amour. Les tourtereaux multipliaient aussi les projets comme celui d'une pièce de théâtre. Autre engagement amoureux qui semblait se profiler : un enfant. L'actrice russe de 37 ans faisait part de son "rêve" de devenir maman. Ce désir aurait-il refroidi les ardeurs de l'interprète du commissaire Boher, papa de trois enfants ? Quoiqu'il en soit, les mots d'amour allaient bon train.

A presque chaque interview, Stéphane Hénon et Sacha Tarantovich racontaient à quel point ils étaient heureux ensemble. "Il m'apporte toujours beaucoup de soutien, expliquait la comédienne. On se comprend l'un et l'autre sans même se parler. Nous essayons de passer tout notre temps libre ensemble." Les priorités sont-elles toujours les mêmes ? Pas certain, mais qui sait, le jour de l'amour pourra peut-être faire quelques miracles.