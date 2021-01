Stéphane Henon divorcé : c'est fini avec Isabelle, la mère de ses deux fils

C'est un nouvel exercice auquel se prêtent les artistes depuis le premier confinement : des rencontres virtuelles avec leurs fans. Stéphane Henon a notamment eu l'occasion de s'entretenir en live avec quatre d'entre eux grâce à Télé-Loisirs. Pendant près d'une heure, le comédien a répondu à leurs questions sur Plus belle la vie mais pas que. En effet, certaines curiosités autour de sa vie privée ont été partagées. Et l'interprète du personnage culte de Jean-Paul Boher sur France 3 y a répondu volontiers, faisant alors une révélation inattendue.

"Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction ou c'est la fiction qui suit ma vie. Cela dépend des moments. J'ai un parallèle avec Boher qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent", a-t-il confié faisant alors référence à son divorce dans la fiction dans laquelle il joue depuis quatorze ans. Et pour lui de préciser : "Et cela se passe très bien avec mon ex-femme, donc tout va bien. Vous savez tout. J'ai tout dit. Je suis content".