Stéphane Henon : Il révèle enfin le prénom de son 3e enfant, cinq ans après sa naissance !

Samedi 24 juillet 2021, Plus belle la vie s'invite sur France 2. Léa François (Barbara Evenot dans la série) et Stéphane Henon (Jean-Paul Boher) participent à Fort Boyard aux côtés d'April Benayoum, de l'humoriste Monsieur Poulpe et des acteurs Maurice Barthélemy et Julien Arruti. Interrogé sur le sujet par TV Grandes Chaînes, le compagnon de Sacha Tarantovich a fait une grosse révélation sur sa vie personnelle.

Stéphane Henon est un homme plutôt discret concernant sa vie privée. Le public savait qu'il était l'heureux papa d'une fille prénommée Tina (21 ans, née d'une précédente relation) qui se fait appeler Kina Henon. Et avec son ancienne épouse Isabelle, il a eu deux fils : Milo (né en avril 2012), et un second (né en juillet 2016) dont on ignorait toujours le prénom. Mais lors de son entretien avec le magazine, l'acteur l'a dévoilé au moment d'évoquer ce que représentait Fort Boyard pour lui. "Cette émission, c'est toute mon enfance. Je l'ai également beaucoup regardée avec mes propres enfants. C'est d'ailleurs pour Milos, Kina et Marceau que j'ai accepté de la faire. J'étais très excité d'y participer, car ça va les faire marrer de voir leur père faire l'idiot dans Fort Boyard", a-t-il déclaré.

Et Stéphane Henon ne regrette pas de s'être lancé dans cette folle aventure avec Léa François notamment. D'autant plus qu'il n'a pas le vertige ou n'a pas peur des serpents. Contrairement à sa collègue, qui a peur "des insectes, du vide et de l'eau", il n'était donc "pas un très bon client". Mais il était un soutien sans faille pour la maman de Louison (1 an et demi). "On s'est donné à fond parce qu'il fallait ramener de l'argent pour l'association (P-WAC, pour la protection des grands singes, NDLR]. C'était une super expérience. Je me suis éclaté", a-t-il conclu.

Nul doute que sa jolie petite famille sera devant France 2 pour le soutenir samedi prochain, ainsi que sa compagne Sacha Tarantovich. Leur relation a été officialisée fin juin. Depuis, ils n'hésitent pas à se dévoiler sur les réseaux sociaux.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 19 juillet 2021.