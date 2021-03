Stephane Henon : Sa fille Tina sublime et en couple avec un ex-sportif de haut niveau

À l'écran dans Plus belle la vie, Stéphane Henon incarne le policier Jean-Paul Boher. Au quotidien, il tient un autre rôle de taille : celui de père. En effet, il est l'heureux papa de deux garçons, Milo né en avril 2012 et un second dont le prénom n'a pas été révélé, né en juillet 2016. Ils sont tous les deux fruits de ses amours avec son ex-femme Isabelle, rencontrée sur le plateau de la célèbre série de France 3. L'acteur de 54 ans est également le papa de Nina, superbe jeune femme de 21 ans née d'une relation passée. Sur les réseaux sociaux, elle s'affiche sublime.

La jeune Nina, qui se fait appeler Kina Henon sur Instagram, partage son quotidien avec ses proches, notamment ses copines ou deux fillettes qu'elle présente comme ses petites soeurs, peut-être du côté de sa maman. Mais ce n'est pas tout, la jeune femme se présente dans sa biographie sur le réseau social de partage d'images comme un mannequin représenté par l'agence Mlle Agency. Autre passion de la sublime Tina Henon : la peinture. Elle y dédie même son deuxième compte Instagram, où elle publie ses toiles.

Tina Henon en couple avec un ex-sportif devenu barman

Sa famille, ses amis... et son amoureux. Nina Henon est en effet en couple, et visiblement comblée. Toujours sur Instagram, la fille du célèbre comédien qui donnait la réplique à Fabienne Carat avant qu'elle ne quitte Plus belle la vie a trouvé sa moitié, et ce n'est pas un inconnu. En effet, le compagnon de la belle Nina Henon n'est autre que Guillaume Castaignet, présenté comme ex-sportif de haut niveau reconverti en barman, d'après les informations de Time Out. Le charmant brun de 27 ans a fait des études d'ostéopathie, écrit la musique d'une pièce de théâtre et se passionne désormais pour la création de cocktails.

De son côté, Stéphane Henon partage peu à propos de sa fille. En juillet 2018, alors que Tina venait d'avoir son baccalauréat, il l'avait félicitée sur Instagram. Puis en septembre 2019, il a publié une photo souvenir de lui et sa fillette alors qu'elle était encore tout bébé. Aujourd'hui, c'est une jeune femme radieuse...