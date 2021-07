Stéphane Henon en couple avec Sacha Tarantovich : premières révélations sur leur idylle

Stéphane Henon est un homme amoureux. L'acteur qui incarne Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie (France 3) est actuellement en couple. Et sa compagne n'est pas une inconnue du grand public puisqu'il s'agit de Sacha Tarantovich, qui a prêté ses traits à Irina dans la série. Pour la première fois, l'homme de 54 ans s'est confié sur leur idylle.

"Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction ou c'est la fiction qui suit ma vie. Cela dépend des moments. J'ai un parallèle avec Boher qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent", expliquait Stéphane Henon à Télé Loisirs en janvier dernier. Comme Boher, il a en effet divorcé. Isabelle, avec laquelle il a eu deux fils (Milo, né en avril 2012, et un second dont on ignore toujours le prénom, né en 2016), et lui ont préféré prendre des chemins différents.

Il a ensuite succombé au charme de Sacha Tarantovich. Un fait amusant quand on sait que leurs personnages ont aussi vécu une histoire d'amour dans la série. Ils ont même failli se marier, mais tout a été annulé quand l'ancien mari de Samia s'est trompé de prénom... "Mais nous on n'est pas encore mariés et j'espère que ça se terminera mieux que dans la série ! (rires) (...) Tout ça s'est fait au fil du temps...", a précisé Stéphane Henon à l'occasion d'une nouvelle interview pour Télé Loisirs. Ils n'étaient donc pas ensemble au moment des intrigues de leurs personnages. Désormais, il espère voir sa chère et tendre revenir dans la série : "Ça serait dommage de se priver de ce personnage assez fort. Il faut quand même mettre un peu de piquant dans la vie de mon personnage !"

D'ordinaire discret en ce qui concerne sa vie privée, Stéphane Henon a publié des photos en compagnie de Sacha Tarantovich. "Comme l'info était sortie, on s'est dit 'Allons-y, autant que ce soit clair pour tout le monde'. Et puis j'aime bien avoir cette femme à mon bras car je la trouve très jolie. Donc j'aurais tort de me priver ! (rires)", a-t-il expliqué. C'est en effet Voici qui a annoncé la nouvelle. Désormais, ils ne sont donc plus adeptes du "pour vivre heureux, visons cachés".