Stéphane Henon en couple avec une actrice de "Plus belle la vie" : la photo qui officialise...

Comme son personnage de Plus Belle la vie (France 3) Jean-Paul Boher, Stéphane Henon a divorcé d'Isabelle, la maman de son fils Milo, né en avril 2012, et du petit dernier dont on ignore toujours le prénom, né en 2016. "Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction ou c'est la fiction qui suit ma vie. Cela dépend des moments. J'ai un parallèle avec Boher qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent. (...) Cela se passe très bien avec mon ex-femme, donc tout va bien. Vous savez tout. J'ai tout dit. Je suis content", avait confié l'acteur de 54 ans à Télé Loisirs, en janvier 2021. Tous deux s'étaient rencontrés sur les plateaux de la série, en 2009. Et c'est une fois de plus grâce à la fiction qu'il a retrouvé l'amour.

En effet, comme l'ont dévoilé nos confrères de Voici le 25 juin dernier, Stéphane Hénon est de nouveau en couple. Selon le site, cela fait plusieurs mois qu'il file le parfait amour avec Sacha Tarantovich, qui interprète le personnage d'Irina Kovaleff, la fille du très redouté Pavel. La réalité a une fois encore rejoint la fiction puisque Jean-Paul Boher est tombé amoureux de la jolie blonde. Les deux personnages ont même failli se marier, mais tout a été annulé quand l'ancien mari de Samia s'est trompé de prénom...

Fort heureusement, pas d'ombre à l'horizon dans la réalité pour Stéphane Henon et Sacha Tarantovich. C'est en tout cas ce que l'on suppose en découvrant la dernière photo en noir et blanc postée par l'acteur sur son compte Instagram, le 28 juin. Afin d'officialiser leur idylle, il a posé avec sa belle qui apparaît tout sourire. En guise de légende, il a mentionné l'actrice : "Ça vibre. Longue vie à vous les amours", a notamment commenté leur collègue Laurent Kerusoré (Thomas Marci).