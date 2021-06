Diaporama Stéphane Henon en couple avec une actrice de "Plus belle la vie" : la photo qui officialise...

Stéphane Henon en couple avec une actrice de "Plus belle la vie" : la photo qui officialise...

Stéphane Henon de plus Belle La Vie - Photocall lors du 19ème Festival de la Fiction TV de La Rochelle © Christophe Aubert via Bestimage

Stéphane Henon et Sacha Tarantovich officialisent leur couple, le 28 juin 2021

Stéphane Hénon de Plus belle la vie - Photocall lors du 22ème Festival des créations télévisuelles de Luchon. Le 8 février 2020 © Christophe Aubert via Bestimage

Stéphane Henon et Sacha Tarantovich en couple

Stéphane Hénon de Plus belle la vie - Photocall lors du 22ème Festival des créations télévisuelles de Luchon. Le 8 février 2020 © Christophe Aubert via Bestimage

Stéphane Henon et Sacha Tarantovich

Fabienne Carat et Stéphane Henon - Photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, France, le 16 septembre 2017. © Patrick Bernard/Bestimage

Stéphane Henon de plus Belle La Vie - Photocall lors du 19ème Festival de la Fiction TV de La Rochelle © Christophe Aubert via Bestimage

14 / 14

Exclusif - Stéphane Henon et son ex-femme Isabelle - Soirée de Gala "Africa on the Rock" de l'AMREF Flying Doctors en partenariat avec la Fondation Princesse Charlene de Monaco à l'hôtel de Paris, à Monaco. © Bruno Bebert / Olivier Huitel / Pool Restreint / Bestimage