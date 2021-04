Alexandre Brasseur en couple avec l'ex-femme d'un acteur de Plus belle la vie : il officialise

Le nom d'Isabelle Regourd ne vous dit peut-être rien et pourtant, elle a un lien avec un célèbre acteur de Plus belle la vie (France 3). La belle brune est en effet l'ex-femme de Stéphane Hénon. L'interprète de Jean-Paul Boher et elle se sont rencontrés sur le plateau de la célèbre série, en 2009. Ensemble, ils ont eu deux garçons : Milo (né) en 2012 et le deuxième dont on ignore le prénom est né en 2016. Leur divorce a été annoncé en janvier 2021 par l'ancien partenaire de jeu de Fabienne Carat. "Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction ou c'est la fiction qui suit ma vie. Cela dépend des moments. J'ai un parallèle avec Boher qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent. (...) Et cela se passe très bien avec mon ex-femme, donc tout va bien. Vous savez tout. J'ai tout dit. Je suis content", avait-il révélé à Télé Loisirs.

Alexandre Brasseur a quant à lui vécu trente ans d'amour avec Juliette, la maman de ses deux enfants Louis et Jeanne. "Je suis tombé amoureux tout de suite, très vite, très fort. À mort. De sa tête, son corps, son humour...", avait-il confié à Gala en 2018 au moment d'évoquer leur rencontre en boîte de nuit.