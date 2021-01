Alexandre Brasseur, la mort de son père Alexandre : ce beau message qu'il dédie au public

L'époux de Juliette Brasseur, et papa de deux enfants, avait toutefois déjà utilisé Instagram pour rendre un hommage à son père le 12 janvier dernier. En effet, après trois semaines de silence, Alexandre a partagé une photo souvenir de lui sur scène avec Claude. Apparaissant de dos, dans des costumes blancs assortis, le duo fait face aux spots et au public. "Encore un soir", a-t-il légendé. Le cliché a certainement été capturé en 2008, lorsque père et fils se sont donnés la réplique dans la pièce Mon père avait raison, au théâtre Édouard-VII à Paris.

Le comédien de 49 ans a dans la foulée également accordé un entretien intimiste avec Paris Match, magazine pour lequel il a dédié un texte bouleversant à son père disparu. Un texte dans lequel il a évoqué leur relation, leur complicité mais aussi leur difficulté à se parler pendant une grande partie de leur vie. "On s'est retrouvés tard. Entre père et fils c'est toujours trop tard... On s'est retrouvés tard et puis il est parti", a reconnu Alexandre. Reste désormais les souvenirs, encrés dans sa mémoire.