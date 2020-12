Claude Brasseur, un "handicap" pour sa mère Odette : il ne lui a jamais pardonné

Le 22 décembre 2020, le cinéma a perdu une autre de ses légendes. Claude Brasseur s'est éteint à l'âge de 84 ans "entouré des siens" comme le confiait un communiqué officiel. Le comédien a ainsi plongé dans le deuil sa femme Michèle et leur fils Alexandre mais aussi tout l'entourage qu'il s'était créé au fil de sa carrière. Un entourage devenu une véritable famille pour celui qui en a quelque peu été dépourvue en grandissant.

"Il y avait un vide dans la vie de Claude Brasseur", lit-on d'ailleurs dans le dernier numéro de Paris Match en son honneur. Fils de Pierre Brasseur (décédé en 1972) et d'Odette Joyeux (décédée en 2000 d'une attaque cérébrale), tous deux acteurs, il n'a malheureusement jamais bénéficié de la tendresse de ses parents. Il en parlait volontiers dans son autobiographie Merci !, parue en 2014. Sans mâcher ses mots, il assurait alors que "Pierre Brasseur et Odette Joyeux avaient 'bien autre chose à faire' que de s'occuper de lui", comme le rappellent nos confrères. "Je n'ai jamais connu l'amour de mes parents", déclarait-il également dans les pages de France Dimanche à l'époque.

Pour comprendre ce terrible désamour, il faut remonter à l'année 1937. Alors qu'il est tout juste âgé d'1 an, les parents de Claude Brasseur se séparent, se partageant la garde de leur fils et poursuivant chacun leur carrière respective. Le bébé qu'il était représente alors un frein à leurs yeux, surtout pour sa mère Odette. "Elle a toujours considéré que j'avais été un énorme handicap pour sa carrière, disait Claude de sa mère. Mais je n'allais tout de même pas m'excuser d'être né, et je n'allais pas non plus me retirer de sa vie. C'est plutôt mon père qui aurait dû se retirer : comme ça, au moins, je ne serais pas là !"

Ses parents "s'en fichaient complètement"

Même lorsqu'il a souhaité devenir comédien à son tour, et ainsi faire perdurer la lignée d'acteurs dans sa famille, "née en 1820", comme on l'apprend dans Paris Match, ses parents "s'en fichaient complètement". Le "malaise" perdurera d'ailleurs avec Odette Joyeux jusqu'à sa mort. Cette dernière s'était même montrée très dure à son égard dans son autobiographie à elle, déclarant que le pire souvenir de sa vie était celui où elle avait appris qu'elle était enceinte. Autant de regrets et d'amertume qui ont conduit Claude Brasseur à ne jamais lui pardonner.

Il s'est alors toujours promis de ne jamais commettre les mêmes erreurs avec sa propre famille. S'il a d'abord été marié à la journaliste, styliste et mannequin Peggy Roche, c'est Michèle, la mère de son fils Alexandre, qui demeurera l'amour de sa vie, et ce pendant plus de 50 ans. "Tout ce que je voulais c'était m'occuper de cet enfant et ne jamais briser mon couple", confiait-il dans ses mémoires. Un pari réussi.