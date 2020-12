Obsèques de Claude Brasseur : sa veuve Michèle, la femme de sa vie, soutenue par leur fils

Digne et soutenue par son fils Alexandre Brasseur, Michèle Cambon a fait ses adieux à son mari le populaire acteur Claude Brasseur, mort le 22 décembre à 84 ans. Les obsèques de celui qui avait joué dans La Boum ou Camping avaient lieu à la paroisse des artistes, Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de la capitale. La veuve du défunt avait partagé pas moins de cinquante ans de mariage avec lui.

Tout de noir vêtue, léger voile sur les cheveux et lunettes sombres cachant son immense peine, Michèle Cambon est arrivée aux obsèques de son mari en berline et a pu compter sur le soutien de son frère, le sénateur Les Républicains Christian Cambon et de son fils Alexandre, star de la série Demain nous appartient pour lui apporter soutien et réconfort en ce moment difficile. Appuyée sur son bras, et le visage évidemment protégé par un masque en cette période de crise sanitaire, elle a suivi le cercueil de son époux jusque dans l'église pour une courte cérémonie religieuse.

Lors de cette cérémonie d'adieu, son fils Alexandre a pris la parole pour saluer la mémoire de Claude Brasseur. "La mort est triste mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément (...) Tu me disais que ta seule petite ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, avons déjà la nostalgie d'hier. Merci Papa ! On t'aime", a-t-il déclaré pendant l'office, rapporte l'AFP. Louis, le petit-fils de Claude Brasseur, a lu ensuite Le Bonheur, poème de Jacques Prévert. L'acteur devait être inhumé dans l'après-midi dans la stricte intimité au cimetière du Père-Lachaise, où repose son père, le comédien Pierre Brasseur.

C'est désormais seule que Michèle Cambon va écrire les dernières pages de sa vie. Elle était la deuxième épouse de Claude Brasseur. Cette ancienne gérante de quincaillerie avait épousé le comédien en 1970. Son mariage aura ainsi duré un demi-siècle, un exploit à notre époque. Le couple avait eu un fils unique, Alexandre, né en 1971. Avec son époux, ils formaient un couple très discret se tenant majoritairement éloigné des mondanités du show business.