Obsèques de Claude Brasseur : son fils Alexandre soutenu par son ex-femme

Après la mort du populaire Claude Brasseur, emporté le 22 décembre, un hommage religieux lui était rendu ce mardi 29. Aux abords de l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, une petite foule de badauds et photographes s'était formée pour assister aux obsèques de l'acteur. On pouvait voir la famille du défunt, à commencer par son fils, le comédien Alexandre Brasseur.

Rendez-vous était pris dès 11h du matin pour rendre hommage à Claude Brasseur, à la paroisse des artistes. On a ainsi pu voir Alexandre Brasseur, bien connu des téléspectateurs pour son rôle dans la populaire série Demain nous appartient, un programme que son regretté papa ne regardait malheureusement pas. L'acteur âgé de 49 ans, le visage protégé par un masque contre le coronavirus alors que la crise sanitaire se poursuit, est apparu digne et a retrouvé les siens. Il était notamment soutenu par Juliette, son ex-femme avec qui il a passé plus de trente ans de vie commune. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Louis (21 ans) et Jeanne (19 ans).

Stoïque face à ce dur moment à vivre, Alexandre Brasseur a vu arriver le cercueil de son père et a alors soutenu avec amour et délicatesse sa maman Michèle Cambon, désormais veuve. Celle-ci aura été l'épouse de Claude Brasseur pendant cinquante ans. Auparavant, il avait été marié à la journaliste, styliste et mannequin Peggy Roche.

"La mort est triste mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément", a notamment déclaré Alexandre, comme le rapporte le journaliste de l'AFP, Jean-François Guyot.

L'inhumation de Claude Brasseur, qui avait tourné pendant une soixantaine d'années dans plus de 110 films dont le culte La Boum et les très populaires comédies Camping, se déroulera ensuite au célèbre cimetière du Père-Lachaise, où repose son père, le comédien Pierre Brasseur, "dans la stricte intimité", selon le voeu de la famille.