Mort de Claude Brasseur : sa famille annonce ses obsèques, à la paroisse des artistes

Le dernier adieu à Claude Brasseur aura lieu dans quelques jours, la semaine prochaine. La famille de l'acteur vient d'annoncer la date de ses obsèques à l'AFP. Elles seront célébrées mardi 29 décembre 2020 à 11H00 en l'église Saint-Roch à Paris, la paroisse des artistes. L'inhumation se déroulera ensuite au Père-Lachaise, où repose son père, le comédien Pierre Brasseur, "dans la stricte intimité", selon le voeu de la famille.

Claude Brasseur est décédé mardi 22 décembre à l'âge de 84 ans. Au total, en plus de 60 ans de carrière, il aura tourné dans plus de 110 films, passant également par les cases télévision et théâtre.

Suivant les générations de spectateurs, il restera dans les mémoires comme Vidocq, Daniel, membre de la bande d'Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis aux côtés de Victor Lanoux, Jean Rochefort et Guy Bedos, aujourd'hui tous décédés, François, père de Sophie Marceau dans La Boum, ou encore Jacky, dans Camping et ses suites.

Outre les comédies et polars, cet ancien pensionnaire du Conservatoire, touche-à-tout, a également tourné avec des figures de la Nouvelle Vague comme François Truffaut ou Jean-Luc Godard.

Mariée durant un demi-siècle à sa femme Michèle, Claude Brasseur n'a eu qu'un seul fils, Alexandre. Forcément très éprouvé par le décès de son père, l'acteur de 49 ans a choisi de prendre du recul, en désactivant notamment son compte Instagram. Ses adieux à son père, la star de la série Demain nous appartient (TF1) les fera dans l'intimité familiale le 29 décembre prochain, entouré de ses proches et des amis de son père.