Obsèques de Claude Brasseur : Jean-Paul Rouve, Daniel Russo... les stars lui disent adieu

C'est dans un contexte sanitaire inédit que la famille de Claude Brasseur, mort le 22 décembre "entouré des siens" à 84 ans, avait organisé ses obsèques. Le rendez-vous était donné, en comité réduit, à l'église Saint-Roch. Outre la famille, son fils Alexandre avec son ex-femme et ses enfants, on a aussi pu voir plusieurs personnalités.

Parmi les invités à cette cérémonie religieuse, il fallait notamment compter sur l'acteur Jean-Paul Rouve. Ce dernier avait collaboré avec Claude Brasseur pour le film Légitime défense sorti en 2011 et, en 2012, il faisait tourner le défunt comédien devant sa caméra comme réalisateur pour Quand je serai petit. Sur Instagram, Jean-Paul Rouve avait réagi à l'annonce de la mort de son célèbre confrère. "J'ai eu l'immense honneur de jouer avec toi et surtout de te diriger (enfin de te regarder jouer plutôt !) je t'embrasse tendrement mon Claude. Tu me manques déjà", écrivait-il dans un tendre message.

Parmi les autres personnalités repérés à cette cérémonie, protégée par les forces de l'ordre en raison de la présence de badauds et de photographes massés derrière des barrières sur la rue Saint-Honoré, il fallait aussi compter sur le comédien Daniel Russo. Ce dernier a perdu un partenaire de jeu au théâtre (Jacques Daniel), au cinéma (La Boum 2) ou encore à la télévision (Vieilles canailles) mais surtout un ami. "C'était le pote absolu, avec lequel on rêvait de jouer !", avait-il confié à Nice-Matin.

On a également vu Jean Benguigui, le réalisateur Fabien Onteniente qui avait fait tourner Claude Brasseur dans les trois volets de ses populaires comédies Camping où il incarnait le personnage de Jacky Pic ou encore Nicole Calfan... En revanche, aucune trace de Sophie Marceau , laquelle avait déjà brillé par son silence médiatique - peut-être a-t-elle envoyé un message privé à la famille - à la mort de Claude Brasseur, son partenaire dans La Boum et le polémique Descente aux enfers.

Claude Brasseur sera inhumé dans l'intimité familiale au cimetière du Père-Lachaise.