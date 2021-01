Alexandre Brasseur de retour sur Instagram, tendre hommage à son père : "Encore un soir"

Il était brûlant. Il était vivant

Toujours avec sincérité, Alexandre Brasseur avec ajouté : "Claude a vécu pleinement, effrontément. Il a souvent été persuadé que je le jugeais. Je n'ai jamais jugé mon père. A sa place, peut-être que, parfois, j'aurais fait pire. On ne doit pas juger, on doit chercher à comprendre, à accepter. J'ai aimé mon père sans condition. Je me souviendrai toujours de la chaleur de ses mains quand il vibrait. Il était brûlant. Il était vivant."

Le mari de Juliette Brasseur, et père de leurs deux enfants, avait également confié être déjà envahi par "la nostalgie" : "Je repense à notre dernière promenade. Nous avons marché dans le Paris qu'il aimait, bras dessus, bras dessous, à son rythme. Nous nous sommes assis à la terrasse du Vagenende, boulevard Saint-Germain. On a bu des spritz et regardé les filles. On était bien. C'était un moment rêvé entre un père et un fils, un moment simple et lumineux comme ce beau mois de juin qui l'a vu naître."