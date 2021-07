Stéphane Henon en couple avec Sacha Tarantovich : doux baiser en photo

Stéphane Henon est un homme amoureux et il ne le cache plus. L'homme de 54 ans est en couple avec l'une de ses collègues de Plus belle la vie (France 3), Sacha Tarantovich (qui incarne Irina Kovaleff). Et le 30 juin 2021, il a posté une photo de couple qui a fait fondre ses abonnés.

Il y avait comme un air de vacances grâce à Stéphane Henon. Même si la photo est en noir et blanc, on voit bien que le soleil tapait au moment où il s'est immortalisé avec sa compagne Sacha Tarantovich. Lui est torse nu et ferme les yeux pendant que la belle blonde, qui est en bikini, lui dépose un tendre baiser sur la joue, tout en entourant sa tête avec l'une de ses mains. "Ma tendresse", peut-on lire en légende. Le texte est accompagné d'un émoji en forme de coeur. Une publication qui fait du bien.