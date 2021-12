Stéphane Henon, bientôt papa pour la 4e fois ? L'appel du pied de sa chérie Sacha Tarantovich

Stéphane Henon a de quoi avoir le sourire. Le comédien s'épanouit depuis un petit moment maintenant auprès de Sacha Tarantovich, sa co-star dans la série Plus belle la vie. Si l'on ne sait pas exactement depuis quand ils se fréquentent, l'interprète emblématique de Jean-Paul Boher a officialisé leur couple au mois de juin sur les réseaux sociaux. "Comme l'info était sortie, on s'est dit 'Allons-y, autant que ce soit clair pour tout le monde'. Et puis j'aime bien avoir cette femme à mon bras car je la trouve très jolie. Donc j'aurais tort de me priver !", confirmait-il ensuite lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Depuis, difficile de passer une journée sans les voir se faire des bisous et des câlins. Du coup certains internautes se demandent peut-être si les amoureux seraient prêts à franchir des caps importants, dont celui d'avoir un enfant. La jolie actrice franco-russe ne serait apparemment pas contre cette idée comme elle l'a laissé entendre en story Instagram il y a quelques jours. Alors qu'un abonné lui demandait pour quand était prévu un bébé avec Stéphane Henon, elle a efficacement répondu : "Je rêve d'être maman".

Avoir un enfant avec son compagnon serait donc une première pour Sacha Tarantovich. En revanche, Stéphane Henon est déjà rôdé pour le rôle de papa. En effet, le comédien de 55 ans a déjà trois enfants. Il y a Milo (né en 2012) et Marceau (né en 2016) issus de son précédent mariage avec Isabelle et sa sublime aînée mannequin Kina (née en 2000), fruit de ses amours avec une certaine Daniela Nikolovala.

En attendant d'envisager de pouponner, Sacha Tarantovich et Stéphane Henon profitent à fond de leur vie à deux et toujours avec fusion. "Il m'apporte toujours beaucoup de soutien. On se comprend l'un et l'autre sans même se parler. Nous essayons de passer tout notre temps libre ensemble", confiait récemment la belle blonde au magazine britannique Fab.