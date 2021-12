Stéphane Henon : Sa fille aînée Tina sublime mannequin dans un body très sexy

Stéphane Henon n'est pas du genre à s'épancher sur sa vie privée et pourtant, on sait que le comédien star de Plus belle la vie est un papa comblé de trois enfants. Il y a Milo (né en avril 2012) et Marceau (né en juillet 2016), fruits de son union avec son ex-femme Isabelle et Tina, son aînée, qu'il a accueilli en février 2000 avec une certaine Daniela Nikolova. Aujourd'hui âgée de 21 ans, la jolie Tina, qui se fait appeler Kina, commence petit à petit à se faire connaître. En effet, si elle ne semble pas souhaiter suivre les pas de son père dans la comédie, elle s'expose tout autant en évoluant en tant que mannequin.



Sur sa page Instagram, on constate grâce aux résultats de ses shootings photos qu'elle a d'ailleurs déjà tout d'une pro ! Ambiance vintage et années 70 ou plus moderne, clichés en noir et blanc... Kina fait toujours sensation. Surtout auprès de son papa, son premier fan qui "like" et commente presque chacune de ses publications. Ce n'est donc sans doute pas pour rien qu'elle est représentée par une agence de mannequin, appelée HM Scouting. En story, mardi 30 novembre 2021, la jolie blonde a encore une fois fait ses preuves en dévoilant des photos d'elle dans un body très sexy et moulant, mettant en valeur ses longues jambes. (Voir notre diaporama).