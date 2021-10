Stéphane Henon : L'identité de sa sublime ex-compagne, mère de sa fille Kina, dévoilée

Stéphane Henon est un homme plutôt discret en ce qui concerne sa vie privée. On sait qu'il a vécu une belle histoire d'amour avec Isabelle. De leur ancienne union sont nés ses fils Milo (né en avril 2012) et Marceau (né en juillet 2016). Mais l'acteur de Plus belle la vie (France 3) est devenu papa pour la première fois il y a vingt-et-un an. A l'époque est née sa fille Tina (qui se fait appeler Kina) et jusqu'ici, l'identité de sa maman était un mystère. Il est à présent levé !

La belle mannequin et passionnée d'art est assez active sur Instagram. Ainsi, les internautes peuvent découvrir plusieurs photos de la jeune femme seule ou en compagnie d'un jeune homme prénommé Guillaume Castaignet. Aux dernières nouvelles, le barman dans un bar à cocktails situé à Paris et elle forment un couple. La charmante Tina a également posté des clichés... en compagnie de sa maman. Et, bonne nouvelle, elle n'a pas manqué de la mentionner.