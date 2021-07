Stéphane Henon en couple : une vidéo de moments intimes avec Sacha Tarantovich dévoilée

Joyeux anniversaire Stéphane Henon. Ce vendredi 23 juillet 2021, l'acteur de Plus belle la vie fête ses 54 ans. Pour l'occasion, sa belle compagne Sacha Tarantovich a posté de rares images d'eux, sur Instagram.

La séduisante blonde qui a prêté ses traits à Irina dans la série de France 3 ne pouvait pas ne pas faire honneur à son cher et tendre aujourd'hui. Pour ce faire, elle a partagé une vidéo au cours de laquelle on peut voir les amoureux complices, à différents moments de leur relation. Au départ, on peut les voir en train de fixer l'objectif, en pleine soirée. Sacha Tarantovich a ensuite la tête posée sur l'épaule de son compagnon et tous deux font la grimace. Les internautes peuvent aussi les voir heureux à la plage, s'embrasser en pleine nature ou siroter un petit cocktail. "HAPPY BIRTHDAY MY EVERYTHING" (à traduire "bon anniversaire mon tout"), peut-on lire en légende de la publication.