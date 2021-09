Stéphane Henon : Amusante photo de sa fille Kina, divine mannequin

Stéphane Henon est un papa comblé. Avec son ancienne épouse Isabelle, il a eu deux fils : Milo (né en avril 2012), et Marceau (né en juillet 2016). Avant cela, il avait déjà connu les joies de la paternité avec une autre compagne. Il y a vingt-et-un ans, l'acteur de Plus belle la vie est en effet devenu papa pour la première fois d'une fille prénommée Tina (mais qui se fait appeler Kina). Et le 27 septembre 2021, il a partagé une rare photo de sa merveille.

L'interprète de Jean-Paul Boher est plutôt discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais de temps à autre, il fait une petite exception afin de partager son bonheur. Il y a trois jours par exemple, ses abonnés ont pu voir une photo de sa belle Kina en story Instagram. La jeune femme pose en faisant un clin d'oeil et en tirant la langue. "Tu es bien la fille de ton père", peut-on lire en légende. Une rare et amusante photo qui a, à coup sûr, ravi ses abonnés.

Stéphane Hénon a en plus mentionné le compte de Kina, l'occasion pour les internautes de faire un tour sur sa page. Ainsi, on peut découvrir que la fille de l'acteur de 55 ans est mannequin. En biographie, elle précise l'agence qui la représente. Et son fil d'actualité est rempli de photos professionnelles. Look vintage ou plus actuel, clichés en noir et blanc... elle fait sensation.