Stéphane Hénon en couple : sa compagne Sacha Tarantovich se confie sur leur relation fusionnelle

La vie est assurément belle pour Stéphane Hénon. Depuis plusieurs mois, le comédien file le parfait amour avec sa co-star dans Plus belle la vie, Sacha Tarantovich. Le duo apparaît même inséparable et le prouve sur les réseaux sociaux en postant des photos tantôt câlins, tantôt sensuels comme au mois d'octobre dernier lorsqu'ils ont posé topless. Mercredi 24 novembre 2021, la jolie blonde franco-russe s'est cette fois-ci saisie de son compte Instagram pour partager une récente interview accordée au magazine britannique Fab. Un entretien au cours duquel elle a évoqué son parcours professionnel et sa carrière montante en France, sans oublier son couple avec Stéphane Hénon.

En effet, au détour d'une question sur sa vie privée et sur le temps qu'elle consacre à celle-ci, Sacha Tarantovich s'est estimée chanceuse d'avoir un compagnon issu du même milieu qu'elle et avec qui elle peut tout partager. "Il m'apporte toujours beaucoup de soutien. On se comprend l'un et l'autre sans même se parler. Nous essayons de passer tout notre temps libre ensemble", a-t-elle déclaré amoureusement.