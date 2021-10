Stéphane Henon et sa compagne Sacha Tarantovich : duo topless et tactile, les fans adorent

Stéphane Henon, star de la série Plus belle la vie et sa sa belle compagne Sacha Tarantovich ont décidé de se dénuder et de poster une photo sur Instagram. Une parution qui a touché de nombreuses personnes puisqu'il s'agit d'une bonne action.

Il y a quelques jours, sur le célèbre réseau social de partage d'images, le comédien de 55 ans a publié une photo en noir et blanc. Il est torse nu, son torse est collé au dos de sa chérie qui elle aussi pose topless. Geste tendre, il pose sa main sur son ventre et l'actrice de PBLV cache sa poitrine avec ses bras. Une photo du couple presque intime qui est en fait un engagement comme on le comprend avec la légende. "En soutien au mois de lutte contre le cancer du sein "Octobre Rose" a l'appel de l'association Sélestat contre le cancer nous nous engageons ! Le cancer s'en fout du genre dépistage et prévention pour tous ! Pensez dépistage ! #selestatenrose #octobrerose2021 #octobrerose @selestatcontrelecancer", a-t-il écrit.

Une publication également publiée sur le compte Instagram de Sacha Tarantovich. Bien sûr, leur communauté a adoré leur engagement.