Stéphane Hénon : Le comédien se compare à sa fille aînée, elle est son portrait craché

Stéphane Henon est également le papa de deux jeunes garçons, Milo, né en 2012, et Marceau, né en 2016. Tous deux sont les fruits de son mariage avec Isabelle Regourd. Après plus de dix ans d'amour, suite à leur coup de foudre sur le tournage de Plus belle la vie en 2009, ils ont officialisé leur divorce en janvier 2021.

Isabelle Regourd refait désormais sa vie avec Alexandre Brasseur et Stéphane Henon est tombé amoureux de sa partenaire de jeu Sacha Tarantovich. Mais depuis le mois de février dernier, difficile de savoir si le couple s'épanouit toujours à deux. En effet, un indice de taille laisse penser que la rupture a eu lieu : ils ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Il s'agirait là d'une surprenante nouvelle étant donné que l'actrice russe de 37 ans faisait encore il n'y a pas si longtemps part de son rêve de devenir maman...