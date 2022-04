Alexandre Brasseur : "Beau-papa" des enfants d'un autre célèbre comédien !

On dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. C'est le cas, notamment, pour Alexandre Brasseur, qui a vécu l'un des pires moments de son existence à la fin de l'année 2020. Le 22 décembre de cette année, il assistait impuissant à la mort de son père, Claude Brasseur, décédé à l'âge de 84 ans. Et s'il peinait à sortir la tête de l'eau à la suite de ce deuil pénible, le comédien, héros de la série Demain nous appartient, avait fini par retrouver le sourire... notamment grâce à sa nouvelle partenaire.

Quelques semaines après avoir affronté la mort de son père, Alexandre Brasseur révélait effectivement l'identité de celle qui l'avait aidé à garder le cap en cette sombre période. Sur son compte Instagram, il partageait une photographie capturée à Marseille sur laquelle on le voyait, lui et sa nouvelle moitié, de dos. Malgré le mystère, il dévoilait alors l'identité de cette nouvelle compagne : il s'agissait d'Isabelle Regourd, agent d'image, presse et booking qui exerce sa profession, notamment, dans le cadre de la promotion de la série Demain nous appartient.

Isabelle Regourd avait été, à vrai dire, l'épouse d'une autre star de série quotidienne puisqu'elle avait partagé sa vie, pendant plusieurs années, avec Stéphane Hénon, qui incarne Jean-Paul Bauer dans la série Plus belle la vie. Ces deux-là s'étaient rencontrés sur le tournage du programme emblématique de France 3 en 2009. Ils avaient même eu deux fils ensemble, Milo, né en 2012, et un second petit garçon, né en 2016, dont on ignore le prénom. Ce qui fait d'Alexandre Brasseur un "beau-papa", à sa manière.

Stéphane Hénon et Isabelle Regourd ont officialisé leur divorce en janvier 2021. Alexandre Brasseur, de son côté, avait également été marié avant de vivre cette romance. Il avait vécu, pendant plus de trente ans, avec Juliette, la mère de ses deux enfants Louis et Jeanne. Le voilà, désormais, à la tête d'un sacré clan recomposé !

