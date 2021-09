Alexandre Brasseur en couple avec l'ex-femme d'un acteur : il affiche enfin le visage de compagne

Avant de flancher pour les yeux clairs d'Alexandre Brasseur, Isabelle Regourd était effectivement mariée à Stéphane Hénon, qui incarne Jean-Paul Boher, le chef de la police municipale, dans la série Plus belle la vie. Les deux ex ont même eux deux enfants : Milo, né en 2012, et un second petit garçon, né en 2016, dont on ignore le prénom. Mais leur divorce a été prononcé en janvier 2021 et l'amour a rapidement choisi de frapper à sa porte. Quant au comédien, fils de Claude Brasseur, il a également vécu une longue histoire passionnée, puisqu'il a partagé trente ans de sa vie avec Juliette, la mère de ses enfants Louis et Jeanne. C'est, pour l'un comme l'autre, le début d'un nouveau chapitre...