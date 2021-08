Alexandre Brasseur revient sur la mort de son père Claude : "Je l'ai vu mourir"

La série Demain nous appartient s'apprête à atteindre une date historique. Puisque TF1 a commencé à proposer son programme quotidien, du lundi au vendredi en juillet 2017, deux anniversaires se frôlent de peu : les quatre ans des aventures de nos Sétois préférées, mais aussi la diffusion du 1000e épisode qui les met en scène ! Pour Alexandre Brasseur, ces images inédites ont été un bonheur à tourner... puisqu'il retrouveIngrid Chauvin, dont il est séparé depuis un an, et son fils de fiction, Clément Rémiens, malgré son départ dans Ici tout commence. Le trio va se retrouver pris au piège d'une prise en otage, au Spoon, qui devrait durer une quinzaine de jours à l'écran.

Tout comme l'accident de bus ou l'éboulement de la grotte, ce 1000e épisode promet de nombreux frissons aux téléspectateurs. D'autant qu'un personnage emblématique du show devrait trouver la mort au sein même du bar emblématique de la ville de Sète. Pour Alexandre Brasseur, le tournage s'est révélé être une aubaine. "J'ai vu mon père mourir et je veux profiter de la vie avec ceux que j'aime, rappelle-t-il dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. J'ai été biberonné à ce métier qui me passionne. Dans DNA, il y a de la cohésion et beaucoup d'humilité. On se serre les coudes. Le travail est pour moi salvateur et régénérateur. J'y trouve une source inépuisable de joie et de plaisir."

On s'est retrouvés tard. Entre père et fils c'est toujours trop tard

Son papa, Claude Brasseur, est effectivement mort le 22 décembre 2020 dans le 14e arrondissement de Paris, entouré des siens. Pudique, son fils Alexandre avait évoqué sa douleur auprès de Paris Match, en quelques mots, justes et forts. "Il est parti un 22 décembre, le jour de la naissance de son père. A leur manière, ils se sont rapprochés pour l'éternité, déclarait-il. Il est parti un 22 décembre, trois jours avant Noël, l'un des plus précieux, des plus délicieux moments de mon enfance. On s'est retrouvés tard. Entre père et fils c'est toujours trop tard... On s'est retrouvés tard et puis il est parti." En l'espace de quelques heures, Alexandre Brasseur a dû retrouver son sourire pour tourner dans Demain nous appartient, série que son père ne regardait d'ailleurs pas. C'est aussi ça qui l'a aidé à tenir...

