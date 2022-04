Fabienne Carat maman : adorables photos de son bébé Céleste, sa "guerrière" bien chevelue

À souligner que les hashtags choisis par Fabienne Carat, "ma guerrière" et "à deux on est plus fortes" ne sont pas sans équivoque. Et pour cause, c'est en tant que maman célibataire que la belle brune élève sa fille depuis sa naissance. Très transparente sur le sujet, elle a dès le départ annoncé s'être séparée du père, lequel ne serait toujours pas venu voir le bébé aux dernières nouvelles.

Fabienne Carat n'est toutefois pas tout à fait seule puisqu'elle vit en colocation avec sa soeur Carole et la famille de cette dernière, son mari et leur fille Victoire. Qui plus est, d'après les récentes confidences de la comédienne, elle pourrait également bien avoir retrouvé l'amour.

Lors d'une interview pour l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, parue le jeudi 24 février 2022, elle révélait avoir un nouvel homme dans sa vie. "J'ai été souvent déçue en amour mais j'ai dû décevoir aussi. Avec l'actuel, c'est très récent, ça fait quelques mois. Pour l'instant, on est amis, je prends extrêmement mon temps. On prend notre temps parce qu'on est à la fois jeunes et à la fois moins jeunes, on n'a pas envie de se tromper et on a envie de se connaître." Sans révéler son identité, Fabienne Carat poursuivait en livrant quelques détails au sujet de ce mystérieux homme. "On a le même âge, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'est perdus de vue très longtemps et on s'est recroisés par hasard (...) Je ne fais pas de plans sur la comète parce que je me suis tellement plantée de fois que je vis beaucoup dans le présent", annonçait-elle.