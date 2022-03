Fabienne Carat : Jeune maman toujours aussi complice avec sa soeur Carole

La vie était bien plus belle à Saint-Lô qu'à Marseille ce week-end du 5 mars où se déroulait le Salon de l'Habitat. L'événement a attiré du monde pour visiter les stands des passionnés de décoration et d'architecture, bien sûr, mais aussi et surtout pour décrocher un selfie avec Fabienne Carat, ex-star de Plus belle la vie, et sa soeur Carole, nouvelle tête de l'équipe de Stéphane Plaza sur M6. Le sourire jusqu'aux oreilles, la comédienne et l'experte déco ont joué le jeu des photos avec les fans venus spécialement les rencontrer en diffusant la bonne humeur et la sympathie qu'on leur connaît de l'autre côté de l'écran de télévision. Fabienne et Carole Carat ont ainsi pu prouver une fois de plus que leur complicité, ce n'est pas que de la fiction.

Après avoir annoncé son départ de Plus belle la vie, Fabienne Carat donnait de ses nouvelles sur une autre chaîne, celle de M6. L'actrice de 42 ans sollicitait les talents d'agent immobilier de Stéphane Plaza pour trouver son prochain appartement parisien, partagé avec sa soeur Carole, le mari de cette dernière et leur fille Victoire. C'est la première fois que Fabienne Carat présentait sa cadette au public. Le charme a opéré, tant du côté des fans qui n'arrivent plus à les dissocier l'une de l'autre que du côté de Stéphane Plaza. Depuis qu'il a fait la connaissance de Carole, le meilleur ami de Karine Le Marchand l'a prise sous son aile pour en faire l'une de ses alliées sur les tournages de ses émissions.

Si elles ont toujours été proches, Fabienne et Carole Carat ont vu leurs liens se resserrer davantage avec la naissance de Céleste, le premier enfant de la comédienne de Section de recherches. La jeune maman a pu compter sur le soutien, l'expérience et les conseils de sa petite soeur pour l'aiguiller dans ce nouveau rôle étant donné que le papa est aux abonnés absents : "À part accepter la situation, je n'ai pas pu faire grand-chose. Je ne veux pas forcer les gens. La porte est ouverte, je ne juge personne et encore moins lui. Il viendra quand il aura envie. S'il n'est pas prêt, je ne peux rien y faire". Pour autant, Fabienne Carat ne vit pas mal la situation : "Je ne suis pas quelqu'un qui stresse, je vis dans le présent. J'ai beaucoup travaillé pour construire ma vie et faire en sorte qu'elle soit belle. Je suis sereine. Et puis je ne suis pas seule." Et c'est là le plus important finalement.