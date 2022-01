Fabienne Carat maman : nouvelle apparition de son bébé Céleste, chouchou de la famille

Le 6 décembre 2021, Fabienne Carat a donné naissance à son premier enfant à 42 ans dans le Sud de la France. C'est une petite fille qui a pointé le bout de son nez, prénommée Céleste. Et c'est en tant que maman célibataire que la comédienne compte l'élever. En effet, elle est séparée du père et, aux dernières nouvelles, il n'est pas encore venu voir le bébé. Fabienne Carat ne s'est pas pour autant lancée seule dans cette folle aventure qu'est la maternité. Elle peut compter sur le soutien sans faille de sa soeur Carole avec qui elle vit. En effet, l'ex-star de Plus belle la vie a emménagé avec cette dernière, son mari et leur fille Victoire (2 ans) en 2021. C'est même Stéphane Plaza qui leur avait trouvé un appartement de rêve. Et avec l'arrivée de Céleste, cette configuration est restée inchangée.

En story Instagram jeudi 27 janvier 2022, Fabienne Carat a même prouvé que la cohabitation fonctionnait toujours aussi bien. Alors qu'elle faisait la promotion du matelas de la petite Victoire, l'actrice en a profité pour partager des vidéos de sa fille en train de se faire cajoler par sa cousine et sa tata Carole qui en sont complètement gaga sous son regard attendri. Les internautes ont alors pu redécouvrir le visage de Céleste presque deux mois après sa naissance et se rendre compte qu'elle avait déjà une bonne chevelure brune comme sa maman. (Voir notre diaporama).

Se retrouver avec sa famille au grand complet était le souhait le plus cher de Fabienne Carat, surtout au moment de son accouchement. Et pour cause, celui-ci s'est révélé plus compliqué que prévu. Sa soeur Carole n'avait pas pu être présente à ses côtés et l'actrice a de surcroît été touchée par la Covid-19. "C'est sans doute le moment où j'ai le plus souffert de la solitude : entre les douleurs liées à la césarienne et le fait de m'occuper seule de mon bébé qui, par conséquent, n'est jamais sorti de ma chambre", avait-elle confié à Télé Star. De mauvais souvenirs pour Fabienne Carat qui a depuis bien heureusement retrouvé la forme. Elle est même prête pour entamer ses nouveau projets : deux tournages de longs-métrages, un album à finir et l'écriture de son deuxième spectacle.