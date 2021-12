Fabienne Carat maman : comment le prénom original de bébé s'est imposé

Rappelons en effet que si elle n'est plus en couple avec le papa de sa fille, l'interprète de Jeanne Lorieux dans la série de TF1 Section de recherches peut compter sur le soutien inconditionnel de sa soeur Carole Carat, mariée et maman d'une petite Victoire (2 ans). La petite famille vit en colocation avec Fabienne Carat à Paris et se réjouit d'accueillir la petite Céleste à la maison !

L'interview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.